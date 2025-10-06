米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサス（9日開幕、神奈川・横浜CC）の出場選手78人が6日に発表された。

米ツアーからはポイントランクで選出された松山英樹（33＝LEXUS）ら60人に加え、スポンサー推薦でマックス・ホーマ（34＝米国）、サヒス・ティーガラ（27＝米国）、カミロ・ビジェカス（43＝コロンビア）が参戦する。

日本ツアーからは前週バンテリン東海クラシック終了時点の賞金ランク上位7人などの資格で生源寺龍憲（27＝フリー）、比嘉一貴（30＝フリー）、米沢連（26＝パルコホーム）、金子駆大（23＝NTPホールディングス）、小西たかのり（33＝フリー）、小平智（36＝Admiral）、河本力（25＝大和証券）、蝉川泰果（24＝アース製薬）、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が出場する。

またスポンサー推薦で既に発表されている石川遼（34＝CASIO）、中島啓太（25＝フリー）に加え、堀川未来夢（32＝Wave Energy）、中西直人（37＝国際スポーツ振興協会）の参戦も決定した。

9月に開催されたアマチュア予選会を突破した小林大河（22＝日大）もエントリーしている。

大会は予選カットなしの計72ホールのストロークプレーで争われる。