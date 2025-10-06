MLBア・リーグ地区シリーズの第2戦が日本時間6日に行われました。

シードである東地区首位のブルージェイズが同地区2位のヤンキースを2試合連続で圧倒。2回にアーニー・クレメント選手の2ランで先制すると、3回にはクレメント選手のタイムリーなどで、3点を追加。4回にはウラジーミル・ゲレロJr.選手の満塁弾が飛び出すなど、15安打13得点で連勝を飾り、ア・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。

敗れたヤンキースは、今季19勝の最多勝左腕マックス・フリード投手が4回途中7失点と大炎上。投手陣が前日の10失点に続き、敵地での2試合で計23失点を喫し、崖っぷちとなりました。それでも打線は中盤以降つながりをみせ7得点。1日空き8日から本拠地での第3戦から反撃なるのでしょうか。

西地区首位マリナーズは、中地区2位のタイガースとの接戦に勝利。4番に入ったホルヘ・ポランコ選手がタイガースのエースであるタリク・スクバル投手から4回、6回と2打席連続アーチを記録、8回にリリーフ陣が2点差を追いつかれますが、直後の攻撃では今季60本塁打の2番カル・ローリー選手、3番フリオ・ロドリゲス選手の連続二塁打で勝ち越し、1点差ゲームをものにしました。

これでマリナーズとタイガースともに1勝をあげ、第3戦は1日空き8日からタイガースの本拠地で行われます。

地区シリーズは、先に3勝した方がリーグ優勝決定シリーズに進出。7日はナ・リーグの2試合が行われます。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10-1 ヤンキース

タイガース 3-2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13-7 ヤンキース

マリナーズ 3-2 タイガース

【ナ・リーグ】〈第1戦〉ブリュワーズ 9-3 カブスドジャース 5-3 フィリーズ