「結婚してあげてもいいわよ」60代バツなし漫画家・折原みとが語る、おひとりさまの“上から目線”戦略
1980〜90年代にかけて『るり色プリンセス』（漫画）、『時の輝き』『アナトゥール星伝』（小説）などのベストセラー作品を数多く生み出した「ティーンズレーベルの教祖」、折原みとさん（61）。30代で神奈川県逗子市に単身移住し、’25年には「mito ǀ60代バツなしおひとりさま」（@60life_mito）」の名称でSNSアカウントを開設。弓道や音声配信など新たなことにチャレンジする姿を世に発信している。結婚への「圧」が今よりも強かった時代をどう生きてきたのか、悩める「おひとりさま女子」へのメッセージを聞いた。
◆「自分で自分に限界を設けるのはやめようと思った」
ーーウェブメディアへの寄稿やご自身のインスタグラムを通じて、「60代バツなしおひとりさま」のライフスタイルを積極的に発信しています。同じく出版業界で日々の仕事に追い立てられ、プライベートが後回しになりがちな「バツなしおひとりさま」の一人として、大変に「刺さる」内容でした。そもそもなぜ、このような形で発信を始めようと思われたのでしょうか？
折原みと（以下、折原）：私、何年かに一回新しいことが始めたくなる人なんです。今年（’25年）はちょうど、その波が来ていたんですね。
今までは自分の作品を通じてメッセージを伝えるスタイルでしたが、今年はデビュー40周年の節目だったこともあり、「60代バツなしおひとりさま」という生き方を軸にした発信の仕方ができるんじゃないかと、ふと思ったんです。
自分と同じように「おひとりさま」で、かつ将来を不安に感じているような女性に向け、「自分は60代のおひとりさまだけど、すごく楽しく生きているよ」というメッセージを発信することで、そういう方たちに、楽な気持ちになってほしいという意図がありました。
ーーいわゆる「シニアYouTuber」のような方は時々ネットニュースになっていますが、先生の発信からは、そもそも年齢という縛りそのものを越えていこうとする意思を感じます。
折原：一種の開き直りですね。自分が若い頃は、「60代＝おばあちゃん」というイメージを抱いていました。ただ、いざ還暦を迎えてみると、それまでの生活と何が変わったというわけでもなかった。だとしたら「60代だからこれができない」と決めつけたり、自分で自分に限界を設けるのはやめようと思ったんです。
◆「早く結婚すれば？」は、数えきれないぐらい言われた
ーー20代前半に少女漫画家としてデビューされ、その数年後から少女小説も書かれています。相当忙しそうですが、ご自身としては両方やりたいお気持ちがあったのですか？
折原：そうですね。もともと映画監督になりたくて東京に出てきました。エキストラのバイトをしていたんですが、それだけじゃ食べて行けなくて、雑誌でイラストを描く仕事をしていたんです。1カットあたり数千円でしたが、数をこなせば食べていく分には困りませんでした。
ある時、イラストを担当した小説の原作を読んでいたら、自分にも書けそうな気がしたんです。編集さんに相談したところ、「試しに書いてみては」と言われたことをきっかけに、小説執筆も手がけるようになりました。
漫画の仕事だと、締切間際にアシスタントさんを呼んで最後の仕上げをみんなで一緒にやったりしますが、小説の場合は自分一人で作品に没頭できる。どちらも違う楽しさがあって、片方に絞ることは考えられませんでしたね。
ーー20代の時は、結婚へのご興味はお持ちでしたか？
折原：興味はありましたが、20代なので本気度は低かったですね。それよりは仕事が本当に忙しくてそれどころではない、という感じでした。
ーー少女漫画の仕事は異性と出会う機会が少なそうなイメージがありますが、実際はどうですか。
