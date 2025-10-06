SNSÈðëîÃæ½ý»þÂå¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Ä¤«¤Ä¤ÆÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿»þ´ü¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.50
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤ÏSNSÁ´À¹¤ÎÈðëîÃæ½ý»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡Á´¹ñ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡ªÍ£°ìÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡¡¡Ç25Ç¯9·î19Æü¡£½ä¶È¤Î¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤Î·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï9·î¤ËËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖNJPW BATTLE LINE HOKKAIDO ¡ÁRoad to DESTRUCTION ¡Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î15Æü¤«¤é10Æü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÅÐÊÌ»Ô¢ª°°Àî»Ô¢ªËÌ¸«»Ô¡Ê¥¤¥Þ¥³¥³¡Ë¢ªÈ¬±ÀÄ®¢ª·ª»³Ä®¢ªÂÓ¹»Ô¢ª»¥ËÚ»Ô¤ÈÁ´7¤«½ê¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»ËÌ¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ä¡¢Æ»Åì¤Î¶üÏ©»Ô¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¹¤¯¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤Îµ¬ÌÏ¤¬MAX¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç06Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆIWGP¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÂç²ñ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°°Àî¤ËË¬¤ì¤¿¡Ç07Ç¯¤Î¤³¤È¡£°°Àî¤Î¤Á¤Ó¤Ã»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¡£Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ç06Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È´õË¾¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¶âÈ±¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿Åö»þ¤Î°°ÀîÂç²ñ¡£ËÍ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂçÀ¼±ç¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢Í£°ì¡¢°°Àî¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¨¤Ã!? ¤Ê¤ó¤Ç¡©¤È¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤âËÍ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¡¢±þ±ç¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤À¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡ºòº£¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä¿´¤Ê¤¤½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ëÂç¤¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¡ª ¥ª¥ÕÊÖ¾å¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ì¡Ê¼ÒÄ¹Ì¿Îá¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤¬±þ±ç¤Ë·Ò¤¬¤ë
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
