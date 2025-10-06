「何らかの情報を提供してくれている」元ド軍の“WS胴上げ投手”が敵陣で牙を剥く　地区シリーズでブルペン待機

ビューラーは地区シリーズでドジャースと対戦するか(C)Getty Images

元ドジャースの投手で、昨年のワールドシリーズで胴上げ投手にもなったウォーカー・ビューラーは現在フィリーズの一員となり、地区シリーズのロースターに選ばれた。

ビューラーは今季からレッドソックスに移籍して7勝7敗、防御率5.45に終わり、8月末に解雇された。その後はフィリーズとマイナー契約を交わし、9月12日にメジャー昇格を果たすと、先発で2勝、リリーフで1勝を挙げた。地区シリーズでは古巣のドジャース打線と対戦する可能性がある。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、ビューラーについて、フィリーズのロブ・トムソン監督がコメントしたことを紹介。

指揮官は「彼は、我々の投手コーチ陣に何らかの情報を提供してくれていると思う」と述べ、「彼は勝者だ。彼にはそういうオーラがある」と、ドジャースを知り尽くす貴重な戦力として期待をかけた。