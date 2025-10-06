¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¥·¡¼¥º¥ó5°Ì¡¢¼Ú¶â20¤Ç½ªÎ»¡¡¿·°æ¹Åç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÉ¬Í×¤Êüþ»ëÅÀüþ¤È¤Ï¡©¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö¥±¥Ä¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â¥Á¡¼¥à¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¿·°æµ®¹À´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¹Åç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó5°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£59¾¡79ÇÔ¡Ê5Ê¬¤±¡Ë¤È15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ú¶â20¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤ÎÀï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¾¡Éé¤Î9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â´¬ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£6¾¡16ÇÔ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤â1-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢5Ï¢ÇÔ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤Ï¾®±à¤¬º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¢µð¿Í¤¬CS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡5°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ëÍèµ¨¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¡¢ÀïÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤«¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°B¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤ÀÃæÆü¡¢¹Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¡ÖÊÑ³×¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¤¤¯°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢Æ£Àîºå¿À¤ÏÍ¥¾¡·èÄê»þ¤ËÃù¶âÆÈÀê¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î5µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ëº´Ìî»á¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£
¡¡¤Þ¤º°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤Ë¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÀè¤ÎÎÝ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡£¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈËÞ¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤«¤«¤ó¤äÀÜÀï¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¾¡¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö´ñ¤ò¤Æ¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÉÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¡É¤³¤È¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤â¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¾¡Éé¤ÎÅ´Â§¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëËÞ»öÅ°Äì¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¼Ú¶â20¤ËÄÀ¤ó¤À¹Åç¤Ë¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®±à¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£µîÇ¯¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î·Á¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿´¬¤ÊÖ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÀ³Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ£°æ¥³¡¼¥Á¤âÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼óÇ¾¿Ø¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ÉÝ¤µ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸·¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤â¡Øµ¤¤òÈ´¤¯¤Ê¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¥±¥Ä¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢³ÐÀÃ¤òÂ¥¤¹À¼¤¬¤±¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍèµ¨¤Ï¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÇÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Ë¥È©¡£ËÍ¤Ï°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡É¥¤¥±¥¤¥±¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡É¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£º£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤«¤é²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£Â¼¾å¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÉüµ¢¡¢56»î¹ç¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤È»ýÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¤½¤ÎÂ¼¾å¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤È¤Ï¥ª¥¹¥Ê¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¤Ç¤«¤¤°ìÈ¯ÂÇ¤Æ¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Çü¥¤´½Ëµ·Êä¶¯ü¥¤â¸°¤ò°®¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡B¥¯¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀï¤¤¡£´ÆÆÄ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤â¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£