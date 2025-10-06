「前田拳太郎カレンダー2026.04－2027.03」（KADOKAWA）が2026年1月23日に発売される。

【写真】上海と宮古島で撮影「前田拳太郎カレンダー」

ドラマ「PJ ～航空救難団～」での体当たりの演技が大きな話題と感動を呼んだ、俳優・前田拳太郎が自身初となるカレンダーを発売。

2026年4月始まり・12か月分の大型の卓上カレンダーで、今作の撮影は中国・上海と沖縄県宮古島で敢行。撮影テーマにおいても前田本人から「単なる12か月を表現するカレンダーではなく、俳優としての今の自分のさまざまな面を切り取ってほしい」と何度も打合せを重ねた。

上海では26歳を迎えた前田がモードな衣装に身を包み、ソリッドなクールさと大人っぽさを表現したカットを撮影。一方、宮古島では、その真逆ともとれる「無垢な清純さ」を披露。

前田は「初めてカレンダーを発売します。今回は上海と宮古島ですごく贅沢に撮影させていただきました。カメラマンさんといろいろ相談しながら、テーマを決めましたが、上海でも宮古島でも、初めての景色とその場の空気に身を任せながらも、すごくこだわって作らせていただきました。ぜひ皆さんに見ていただけたらと思います」とコメントしている。

またカレンダーの発売を記念し1月24日には大阪、1月25日には東京で前田本人が登壇する発売記念イベントが開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）