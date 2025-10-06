¡ÖHi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤òMETAL ROBOTº²¤ÇºÆ¾¦ÉÊ²½ - ¸½ºßÃêÁª¼õÉÕÃæ
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢ ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Á¥«¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à -Exclusive Edition-¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ10·î19Æü23»þ¤Þ¤ÇÃêÁª¿½¹þ¤ò¼õÉÕÃæ¡¢2025Ç¯10·î²¼½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¾®Àâ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢ ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Á¥«¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù(1988Ç¯´©¹Ô)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢½ÐÞ¼Íµ»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖHi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤òMETAL ROBOTº²¤ÇºÆ¤Ó¾¦ÉÊ²½¡£
ÆÃÄ§Åª¤ÊÇò¤È»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÌ¿§¤Ë¤è¤êºÆ¸½¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï»ç¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥ë¥É¤Ï¥¤¥ó¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌÂºÌ»ÅÍÍ¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼ÌÂºÌ»ÅÍÍ¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤â·Á¾õ°ã¤¤¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥Ó¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥µ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥º¡¼¥«¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÉðÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
