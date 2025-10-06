ママになった中川翔子、夫＆息子たち“家族4人のイラスト”を披露 「毎日顔が変わっていろんな表情する」と双子兄弟の似顔絵も紹介
先月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新し、「無事に双子と退院しました!!!!!」と報告した。セレモニードレス姿のわが子を抱っこした親子3ショットのほか、出産前からたびたび披露している絵日記には「毎日顔が変わっていろんな表情する」という双子の似顔絵や、中川と夫がわが子をそれぞれ抱っこした“家族4人のイラスト”も添えた。
【画像】夫と並び双子の兄弟を抱っこ！中川翔子が披露した“家族4人”のイラスト ※3枚目
「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました うわーーーよかった！」「双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！ようこそこの世界へ、、！」と喜びを記すとともに、親子3ショットやベビーカーに乗った息子たちなど退院時の写真をアップ。
続けて「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが家族総力戦！で双子を家に迎えられてバタバタしながら泣きそうに嬉しい」とつづり、自宅にセッティングされたと思われる息子たちの寝床の写真も紹介した。
投稿では「不安と喜びが行ったり来たり」と素直な心境も吐露しながら、「だけどたくさんの優しいアドバイスやまわりに頼ってがんばろう！と気持ちが新しく引き締まりました 双子の命を守っていこう、、！」と母としての決意を改めていた。
コメント欄には「退院おめでとうございます」「双子ちゃんもついに病院からお家に帰ったんですね！しょこたんもまだ体調無理せずに、桂子さんや旦那様に協力してもらいながらママを頑張っていってくださいね！」「双子ちゃんの似顔絵かわいい〜」「無理なくゆっくり、子育て楽しんでください」など、祝福やエールが続々と寄せられている。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
