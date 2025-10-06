仲里依紗・高橋ひかる・中島瑠菜、圧巻美脚を披露 「美脚大賞」授賞式
健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」が6日、都内で開催され、中島瑠菜、高橋ひかる、仲里依紗が出席した。
左から中島瑠菜、高橋ひかる、仲里依紗
幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。
今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。
中島、高橋、仲はそれぞれ、美脚際立つ衣装で登場。受賞の喜びを語った。なお、高橋は2019年にティーン部門を受賞しており、2度目の受賞となった。
米倉も2011年に30代部門を受賞しており、2度目の受賞となったが、この日の授賞式は欠席。司会者より「体調不良によりご欠席となります」と説明があった。
