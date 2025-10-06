MLBカブスの今永昇太投手が、ブリュワーズとの地区シリーズ2戦目に先発予定。試合前日会見に臨みました。

日本時間2日、パドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦に2回から登板した今永投手は、1点ビハインドの5回、相手3番マニー・マチャド選手にレフトスタンドへの2ランホームランを被弾。4イニング2失点を喫し、今永投手にとって悔しいポストシーズン初登板となりました。

投球を振り返った今永投手は、「投げミスはあの1球だけではなかったですし、数ある投げミスの中でああいうボールで失点してしまった。しかし、投げミスを怖がって腕が振れなければ、かえって相手が打ちやすい結果になってしまうと思う。しっかり腕を振って、頭の片隅でしっかり冷静にと思っています」と反省を口に。

「自分の今までやってきたことしか、その場で発揮できないですし、できてないことが急にできるわけではないなと感じたので、やってきた準備を丁寧にやってそれを後は試合で実行するだけだと思います」と次の登板を見据えました。

今後は、同7日に行われるブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に先発予定。ポストシーズン初勝利を目指し、「つながりがある打線。本当に良い打者がそろってますし、自分のベストを100％尽くすということにフォーカスして、味方が点を取ってくれるまでしっかり我慢してやりたいと思います」と意気込みました。

5試合で先に3勝したチームが次のステージに進める地区シリーズ。チームがカード初戦に敗れての登板となる今永投手は、「勝っていても負けていても、今日のメンタルはそこまで変わらなかったと思いますし、明日のメンタルもそこまで変わらないだろうなと思っています。今この場所にいる時点で、自信を持っていいし、胸を張っていいと思うので、何があっても胸を張ってリグレー（本拠地）に帰ることができたらいいんじゃないかと思います」と力強く話しました。