¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡ÉÁ°¶¶»ÔÄ¹¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼Áµ¿µñÈÝÍýÍ³¡ÖÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬6Æü¡¢»ÔÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿Àè·î24Æü°Ê¹ß¡¢ÊóÆ»¿Ø¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç»ÔµÄ¤é¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤«¤é¤Ï9·î¤Ë¼ÁÌä¾õ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î2Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ¤é¤Ø¤ÎºÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤¬²ñ¾ì¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂà½Ð¤òµá¤á¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ºÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢12Æü¤Ö¤ê¡£¼ÁÌä¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤·¤«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ä¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¼Áµ¿±þÅú¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯¼õ¤±¤ëÊý¤¬¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¤Ç¤ÏÀµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌä¤¤¤¬¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢Àµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊóÆ»µ¡´Ø¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£