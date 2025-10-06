高市氏が総裁に選出された影響で6日の日経平均株価は2300円以上値を上げました。中継です。

6日の東京株式市場、日経平均株価は一時4万8000円を超え、史上最高値を更新しました。証券会社では市場が開く前から電話が鳴り響く様子が印象的でした。

積極財政路線を掲げる高市氏の総裁選出で、政府による投資拡大や減税政策がプラスになるとの見方が広がり、買い注文が殺到しました。防衛力強化も掲げていたので、防衛関連株なども値を上げました。

一方で、高市氏は日銀の利上げに関して消極的な姿勢を示していて、為替相場は円安となりました。1ドル＝150円台まで下落、対ユーロでも円安が進み、この影響で輸出関連企業の株が値を上げています。

投資家

「上がっていくと良いですね、景気が良くなるといい」

──投資家からは歓迎の声が聞こえていますね。

ただ、ある政府関係者は、積極財政路線では財政悪化への懸念などから長期金利が上がるおそれもあり、「政策がうまくいかないと株価が急落する可能性もある」と指摘しています。

市場関係者からも「減税や積極財政などの先取りで株価は上がっているが、これからの政策実現の具合を注視する必要がある」としています。