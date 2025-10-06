丸亀製麺、新メニュー「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」発売、豚の旨辛炒め･注文ごとに素揚げするニラ&もやしをトッピング

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は10月7日、全国の店舗(一部店舗を除く)で新作メニュー「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」を発売する。

価格は並890円、大1,070円、得1,250円(各税込)。販売期間は11月下旬まで。

今回発売する「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」は、2024年10月に初登場した際に好評だった「旨辛 肉盛りまぜ玉うどん」をブラッシュアップしたもの。具材が6種から8種に増え、さらにできたてに進化したという。

◆旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん

打ち立て･茹でたてのうどんに、豚肉と玉ねぎの旨辛炒め、注文ごとに素揚げするニラ･もやし、卵黄、海苔、刻みニンニクなど8種の具材をトッピングしている。やみつきな味わいが特徴で、豪快にまぜて味わう。刻みニンニクの有無は選べる。最後まで具材を余すことなく味わう場合は、白ごはん(別売り170円･並サイズ)の追加注文もおすすめだとしている。

丸亀製麺「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」

〈こだわり1、豚の旨辛炒め〉

食べ応えのある豚肉と素揚げした甘みのある玉ねぎは店内で炒める。コチュジャンや豆板醤を使ったパンチのある味わいだが、ぶっかけだしを加えることで、うどんによく合うという。

丸亀製麺「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」

〈こだわり2、注文ごとに素揚げするニラともやし〉

ニラともやしは、高温かつ短時間で注文ごとに素揚げすることで、シャキシャキ食感を実現。ピリ辛な肉そぼろを合わせた。

丸亀製麺「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」

〈こだわり3、ニンニク香る旨辛ぶっかけだし〉

ぶっかけだしは、ニンニクとごま油の香りに、唐辛子の辛さでパンチのある味わいが特徴。うどんとの相性を考慮して、かつおの粉末を加えて仕上げた。

◆販売中「旨辛 豚つけ汁うどん」10月下旬まで継続販売

なお、9月9日から販売している「旨辛 豚つけ汁うどん」(税込990円)は、10月下旬まで引き続き販売する。

「旨辛 豚つけ汁うどん」は、豚しゃぶと小松菜ナムルをトッピングしたうどん。つけ汁は、甘めのつけ汁にラー油を加えており、好みで温泉玉子を入れて楽しめる。1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉まで同一価格で選べる。

丸亀製麺「旨辛 豚つけ汁うどん」

丸亀製麺「旨辛 豚つけ汁うどん」つけ汁

■丸亀製麺 公式サイト