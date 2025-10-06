越前海岸の冬の風物詩・スイセンの産地での獣害や農家の負担軽減に向け、福井県越前町梨子ヶ平（なしがだいら）地区で今夏取り組んだ若狭牛の放牧の実証実験に、一定の成果がみられたことがわかった。

今年度の実験は６日で終了し、来年度以降は放牧の範囲を拡大するなど、産地再生に向けた取り組みを拡大する方針という。（農本陸人）

福井市、越前町、南越前町の越前海岸沿いに群生するスイセンは「越前水仙」のブランドで知られる。かつては１シーズンに１００万本超を出荷していたが、近年は激減。背景には農家の高齢化に加え、シカやイノシシが球根を掘り起こしたり、土壌を荒らしたりする獣害が深刻化していることがある。手入れが行き届かなくなった畑にはススキや雑草が生い茂り、害獣の隠れ場所が広がるという悪循環を生んでいた。

越前町の梨子ヶ平、左右（そう）、血ヶ平（ちがだいら）の３集落のスイセン農家有志は４月、ＪＡ福井県、行政とともに、農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）協議会「ＭＩＳＡＫＩ未来」を設立。８月上旬から若狭牛２頭を耕作放棄地に放牧し、雑草処理をさせる実証実験をスタートさせた。

事務局の山内孝紀さん（５７）らによると、除草効果は「想定以上」だったといい、特に牛が環境に慣れ、暑さが和らいだ９月以降は、そのペースが加速。約５０００平方メートルの耕作放棄地に生い茂っていた雑草がほとんど食べ尽くされ、害獣が隠れられないほど見晴らしが良くなった。９月は例年、シカの求愛行動が活発化し、鳴き声が頻繁に聞かれたというが、今年は放牧地近くでは、ほぼなくなったという。

牛は成長しきった硬いススキや芯の部分までは食べないという課題も明らかになったが、これらは草刈り機など人力で十分対応可能。周辺農家からは「（草刈りの必要がなくなり）今すぐにでもスイセンが栽培できそう」や「うちにも１頭貸してほしい」などの好意的な声が上がったという。

当初、実証実験はスイセンが開花し始める１１月下旬までを予定していたが、牛の健康も考え、今月６日でいったん終了することとした。実験で得られた成果と課題を精査し、来年度以降はさらに広範囲で放牧が行えるよう準備するほか、防護柵の補修や強化などに注力するという。

山内さんは「手応えは十分に感じられた。過疎地の限られたマンパワーの中で工夫して、スイセンの出荷量を少しずつ元通りにしていきたい」と語った。