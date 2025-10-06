決選投票の末、自民党の新総裁に選ばれたのは高市早苗・前経済安保担当相でした。



さっそく「物価高対策に力を注ぐ」と表明し、北海道民からも期待がかかっています。



大勢の報道陣でごった返す自民党本部。



道内選出の議員らも続々と集まる中、現れたのは―



（青柳記者）「投票開始１０分前です。高市さんが到着しました」



総裁選に出馬した５人の候補者の中で「本命」の１人と目された、高市早苗・前経済安保担当相です。





１回目では決まらず、決選投票では小泉進次郎農水相と一騎打ちに。結果はー「高市早苗くん１８５票、小泉進次郎くん１５６票。高市早苗くんをもって当選者と決しました」２９票差で自民党初の女性総裁に選ばれました。支持を表明し、一票を投じた道内選出議員はー（高橋はるみ議員）「良かったですね。本人が一番頑張った。目がくぼんでたでしょ？高市先生、努力が実って、支えて応援できてよかった」（中村裕之議員）「党員の支持が非常に高くて、北海道でも１番だったが、高市新総裁に期待する党員の声が反映された結果だと思う」「号外です。自民党総裁に高市さんです」札幌では号外が配られ、道民は「女性総裁」への期待感を示していました。（札幌市民）「やはりこれからの社会、女性も中心となっていきいきと活躍できるようにお願いしたい」（札幌市民）「今までずっとなかったのが壁を破った。ジェンダー関係ないような社会が進んでいって活性化して」就任後の会見で高市新総裁はさっそく経済対策を進めると表明。（高市早苗総裁）「なんとして物価高対策、ここに力を注ぎたいと思っています」止まらない物価高に市民からはたくさんの要望が聞かれました。（マチの人）「税金値下げでお願いします。厳しいですよとっても。本当に自動販売機でジュース、お茶買えません。ぜひとも叶えてほしいです」（マチの人）「食品には消費税ゼロにすべきです。食品１０パーセントは高いでしょ。僕の知り合いでも生活が苦しくてカップ麺１つで１日過ごしている人がいました。期限を決めて０にしてほしい」一方、こちらの倉庫に保管されていたのは出荷を待つ新米。国の政策に翻弄され続けているのがコメ農家です。当麻町で農業を営む舟山賢治さんは価格の安定を求めていました。（舟山賢治さん）「皆さんがコメを安定的に手に入れられる価格、そして私たちが再生産できるような価格で、落ち着いて生産できるような仕組みを作っていただきたい」「馬車馬のように働く」と意気込む高市新総裁。課題を解決し、安定して政権を運営できるのか。その手腕が注目されます。

【高市総裁が掲げる主な対策】

高市総裁は物価高対策に「力を注ぎたい」としていて、



・ガソリン税や軽油引取税の「暫定税率」の廃止に取り組みたい



・物価高で苦しむ中小企業や一次産業に対し、交付金を活用して支援したい



と総裁選出後の会見で述べました。



また、外交についても「大変難しい時期になっている」とし、日米同盟の強化をしっかり確認することが大事と話しました。



新総裁となった高市氏は、今後開かれる臨時国会で次の首相に指名される見通しです。