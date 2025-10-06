【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.】 10月10日17時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日17時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は29,700円。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」より最終決戦時をイメージした「マイティーストライクフリーダムガンダム」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。

ブラックナイトスコードとの激しい戦闘で機体に負ったダメージを、新規造形パーツとダメージ塗装、ダメージマーキングで再現されている。

プラウドディフェンダーとのドッキング時に纏っていた粒子を表現したパール塗装が随所に施され、劇中シーンをイメージした「ラクス・クライン」のミニフィギュアが付属する。さらに、新たにパース付きの「対艦刀フツノミタマ」が付属する。

(C)創通・サンライズ