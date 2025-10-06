陸上女子やり投げでパリ五輪インメダルの北口榛花（ＪＡＬ）が６日、都内で「ほっともっと」の１０月新商品発表会に出席。愛嬌（あいきょう）たっぷりの笑顔で新商品を紹介し、幼少期の弁当にまつわるエピソードを語った。

「『好きなものはなんですか』と言われて、好きなものを答え続けていたら、本当にお弁当になっちゃうんだな」と驚いたのは、北口の好物だけを詰め込んだ「〜北口選手の大好きなおかずぎっしり〜チキン南蛮スペシャルスポーツ弁当」。チキン南蛮、白身フライ、ナポリタン、しょうが焼きなどが入っており「お弁当として成立するのかなっていうくらい、メインを張るおかずばかりを言っていた。お弁当にできるんだなって思いました。一番好きなのはチキン南蛮です」と笑顔で語った。当該商品は、予約限定で今月末まで販売予定だ。

思い出のお弁当メニューは、母特製ののり巻きだという。水泳、バドミントンに励んでいた小学生時代。「小さい頃からスポーツをしていて、小学校のスポ−ツは、１日に何試合もある。その時に大量ののり巻きを母が作ってくれた。あまりにも多くて周りの友だちもびっくりするくらい。配り歩いていました」と懐かしんだ。

９月には、世界選手権東京大会を終えた。右肘のけがから復帰し、五輪女王として期待された同大会だったが、結果は惜しくも予選敗退。「ケガが続いて、苦しいシーズンではあった」と振り返ったが「東京世界陸上という、私たち日本人選手にとって特別な舞台を陸上界の皆さん、ファンの皆さんがつくってくださって、すごく選手生活の中で特別な１年になった」と充実の表情も浮かべた。

来季は世界陸上アルティメット選手権や、名古屋で開催されるアジア選手権がある。世界選手権では「世界で１番から離れてしまったんですけど…」としたが、「来シーズンもまた、世界各地を飛び回って、ダイヤモンドリーグ含めて回っていきたい。また１番になれるように努力を続けていきたい」と力を込めた。