有村藍里、約10kg減量ビフォーアフター公開にファン衝撃「凄すぎ」「印象かなり変わる」
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの有村藍里が10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。1年かけて約10kgの減量に成功したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】約10kg減の有村架純の姉、衝撃のビフォーアフター
有村は「1年かけて約10kg減量しました」と10kgの大幅な減量に成功したことを報告。「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました」と、地道な努力をしていたと明かしている。さらに「どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と、減量後の変化を語り、減量前の写真と、すらりとした二の腕が印象的な弾けるような笑顔の現在の写真の2枚を投稿している。
この投稿に、ファンからは「凄すぎ」「努力が伝わる」「印象かなり変わる」「理想的なダイエット」「健康的な痩せ方で本当にきれい」「ますます可愛くなってる」「笑顔が素敵！」など反響が寄せられている(modelpress編集部)
