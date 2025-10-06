RIKACO、16時間ファスティング後の手料理公開「心も体も満たされるごはん」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントのRIKACOが10月5日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】RIKACO、16時間ファスティング後の手料理
RIKACOは「ゆっくり寝て16時間ファスティングをして」とファスティングを行ったことを報告。その後は「丁寧なお昼ご飯にしました」と記し、友人の家庭菜園からもらったという茄子、ピーマン、ゴーヤを使った炒め物やきんぴら、さらに「お味噌汁の具材は、大根、しめじ、にんじん」と昼食について説明。彩りも美しく、さらに体にも優しい手料理がずらりと並んだ食卓の動画を投稿しており「体が喜ぶか作った人の気持ちを考えながら料理をしたりすることの大切さ」を感じたと締めくくっている。
この投稿にファンからは「栄養満点」「丁寧な暮らし憧れます」「心も体も満たされるごはん」「きれいでおいしそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
