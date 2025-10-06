テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が３日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、サッカー元日本代表・槙野智章氏をゲストに招き「サッカー界のお金事情」を進行した。

槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。

槙野氏は、海外クラブとの契約は状況によっては、いろんな条件を含めると説明。

「契約にいろんなことをおり込めます。『車を用意してください』『家ください』『ビジネスクラスで１年間往復分、何往復分ください』っていうのは、チームから打診もあって。こっち側からもオーダーします」と話し、近藤を驚かせた。

近藤が「でも、家は家でも…。一軒家とかマンションとかあるじゃないですか？その種類も選べるんですか？」と聞くと、槙野氏は「もちろんです。向こうから。ある程度の持ち家っていうのがあるので『この家どうですか？』『いや、プールがついてないからプールついてる方がいいです』とか。実際に僕がサウジアラビアからオファーがあったとき、まず金額が言い値でした。『いくら欲しいんだ？』っていう提示が。『（提示を）そっちからしてくれ』っていうのがまず、ありました」と述懐した。

さらに「家の写真も５軒ぐらい全部出されて『どれがいいか？』っていうのと。一つに限ってはショッピングモールの中にある家で、この中にいれば全てがうまくできるっていう。でもこれ、結構、海外ではあるあるです」と破格オファーを回想。近藤は「夢あるねぇー！」と感心していた。