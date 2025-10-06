東京・新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕、送検された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。一連の事態を受け、同グループを起用した広告削除などの動きが広がっている。

草間容疑者はこの日の午後２時２０分過ぎ、同署から釈放。スーツ姿で深々と１０秒間ほど頭を下げ、涙目で「この度はお騒がせして、申し訳ありません」と謝罪した。所属事務所は４日、公式サイトで草間容疑者の活動休止を発表していた。

事態を受け、スポンサー各社も対応に追われた。グループで広告に起用されていたヘアケア用品・ダリヤ「パルティ」の公式サイトは、５日に草間容疑者を含むグループの画像やＣＭ動画を削除した。

同社は６日、スポーツ報知の取材に応じ「１０月４日に所属事務所より、本件の社会的影響を重く受け止め、草間さんの活動を休止する旨の発表がございました。この活動休止を受けて、当社の公式ＷＥＢサイトから当面掲出を中止する判断をいたしました」と説明。今後の契約については「回答できることはございません」とするにとどめた。

また、２月からグループでＣＭに出演するスキンケアブランド「アベンヌ」のピエールファーバルジャポンはこの日、スポーツ報知の取材に「本日、当該タレントを含む所属グループを起用しての広告関連の活動を中止することを決定致しました」と発表した。今後については「事務所サイドと協議中ですので、詳細なコメントは差し控えさせていただきます」とした。