12歳の少年が作った「ミニだんじり」の完成度がスゴい…！親子二代に続く”だんじり愛”を取材
才能がある人は、小さい頃から違うのだなと痛感しました。弱冠12歳のあっつん（@orihirodo_atsu）は、「岸和田だんじり祭」で街を駆け巡る“だんじり”をミニサイズで再現した“ミニだんじり”を製作。でき上がるまでの過程や完成作などをXで公開し、注目を集めています。
処女作は9歳の頃からつくり始め、12歳になってようやく完成、2024年12月に公開された3年越しの力作でした。
すごい精巧！ ……と思いきや、2025年7月には続けざまに二作目を公開。今度は、製作期間7か月ででき上がりました。
一作目の時点で驚きの完成度だったのに、新作はより緻密に！ 見るからに成長が感じられる出来栄えになっています。
なぜ、彼は“ミニだんじり”を作るようになったのか？ 製作中はどんなところに苦労したのか？ 本人はどういう性格なのか？ などなど探るべく、あっつんの父・織広堂さん（@orihirodo）に話を聞きました。
◆機械を使うから1/20スケールが可能に
ちなみに、父である織広堂さんも“ミニだんじり”を製作しており、今までにおよそ30作を手掛けてきた名手です。
――息子さんがミニだんじり作りを始めたきっかけを教えてください。
織広堂：もともと手先が器用だったので、一緒にやることでその能力を伸ばそうと思いました。当時、息子はまだ9歳でしたので、自分からやりたいという感じではなく、私が「やってみる？」と聞いたら「やりたい」と答えたという経緯です。
――ミニだんじりは、どのように作るのでしょうか？
織広堂：パソコンを使った精密機械加工の技術で機械を動かし、パーツを作ります。そこから、手作業でそれらを組み立てるという流れです。
――機械を使って市販のプラモデルみたいな状態にしていくということですか？
織広堂：そうですね、キットみたいな状態になるように設計しています。設計は私が行ったので、そのデータを使って子どもに機械操作してもらい、パーツを作って組み立てています。
――へーっ、機械操作の工程から息子さんは関わっていらっしゃるんですね！
織広堂：もともと、子どもでも簡単に組めるような設計を目指していたので、機械の操作さえ覚えれば問題なくできます。
――ミニだんじりに使用してる材料はなんですか？
織広堂：材料は、すべて檜（ヒノキ）です。本物のだんじりは欅（ケヤキ）が使われているのですが、それだとちょっと固すぎるんですね。一方、やわらかい檜は手に入りやすいですし、加工のしやすさも考慮して檜を使っています。
――息子さんが作ったミニだんじりはどのくらいの大きさになりますか？
織広堂：本物のだんじりは高さが4メートルあるのですが、その1/20スケールで高さは20センチほどになります。
――そんなに小さいと製作にかなり手こずると思うのですが、どうでしたか？
織広堂：ミニだんじりを作る方はほかにもたくさんいらっしゃるのですが、うちより倍以上の大きさの高さ40センチ以上で作る人が多いみたいです。手加工で彫刻するとなると、あまりに小さいと細かい部品が作れないという問題がある。でも、私と息子の場合は機械を使うのでとことん細かい作業ができるんですね。その特性を活かし、ちっちゃくても精密な加工が可能となりました。
――パーツ作りの時点で機械を使っているから、1/20スケールでも細かい再現ができるんですね。
織広堂：はい。作業性能も含め、一番しっくり来たのがこのサイズでした。
◆製作を一回諦めて休憩期間を一年間設けた
――ミニだんじりを作るなかで、息子さんは特にどんなところに苦労していましたか？
織広堂：屋根の下に細かいパーツを組む部分があるんですけど、ここがもっとも苦労した箇所ですね。
