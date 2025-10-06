バッグの中の「ケーブル収納」は無印良品の“大バズりテープ”が正解だった！アイディア万歳の仕掛けに感動
スマホやスマートウォッチ、タブレット、ノートPC、カメラなど、使用端末が増えると充電ケーブルも増えますよね。
ケーブルは強く折ったり結んだりすると断線する恐れがある一方で、そのままにしておくと長くてグチャグチャ――。地味に収納に困るっ！ そこで注目したのが、ケーブル類をまとめるのに便利だとSNSで話題になっている無印良品の「ミシン目入り結束テープ」です。
◆5cm間隔でミシン目入り！ 手で切って使える結束テープ
ゴチャつきがちなケーブル類をまとめるのに役立ってくれるのが、無印良品の「ミシン目入り結束テープ」。
「ミシン目入り結束テープ」190円/税込
カラー：ダークグレー、ホワイトグレー、オレンジの3色展開
素材：表面・ポリエステル、裏面・ポリプロピレン
サイズ（約）：幅1.5cm×長さ3m（ピッチ5cm）
「ミシン目入り結束テープ」は全3色で、写真は落ち着いた色味のダークグレー。
テープの幅は、細すぎず太すぎない約1.5cm。電子機器の充電ケーブルやコンセントを束ねるのに十分な幅です。
◆これならたっぷり使えそう
サイズは、手のひらにスッポリおさまりコンパクト。それでいて全長は約3mと長め。
テープの表面はやや毛羽立っていて、裏面はジャリジャリしています。面ファスナー仕様なので、表面と裏面でペタッと接着して留めます。
◆そして、ここが肝心なポイント！
5cm間隔でミシン目が入っていて、手で切れるんです。一般的な結束テープは硬くてハサミが必須ですから、手でビリッと切れるのはちょっとした時短にもなって嬉しいですよね。
次は、使い方をレポート。
XやTiktokで話題の裏ワザにも挑戦してみました。
◆切る時は少し硬いけれど、しっかり留まる
「ミシン目入り結束テープ」の使い方は、2ステップ。
必要な長さにカットしたテープを束ねたケーブルにクルッと巻きつけ、留めるだけ。
まずはカットですが、切り始めが思っていた以上に硬い……。ミシン目に折り目をつけることで、若干カットしやすくなります。
それでも硬い場合は、ミシン目に沿ってハサミでカットしましょう。
カットする長さの目安ですが、細い・短いケーブルには5cm、太い・長いケーブルには10cmといったように、ケーブルの種類に応じて変えるといい感じです。
◆あとは、束ねたケーブルにテープを巻きつけて留めるだけ
テープの表と裏が重なれば、面ファスナーでピタッと留まってくれるので難しいことはありませんでした。
緩みにくくするコツをあげるとしたら、巻き始めの部分を指で押さえておくことくらいなので簡単に扱えます。
全部で14本あった伸び散らかったケーブルが、10分足らずでスッキリまとまりました。
そうそう「ミシン目入り結束テープ」の特徴でもある“ハサミ不要”は、テープを使いたい長さにカットする時だけではありません。一般的な結束バンドは、結束後ハサミで切らないと外せませんが、「ミシン目入り結束テープ」はテープを剥がす時と同様にペリペリと外すことができます。
◆しかも、接着力が続く限り繰り返し使えて経済的！
結束時・外す時のどちらも手間がかからないので、ケーブルをキレイにまとめた状態を維持しやすいです。
複数のケーブルをまとめる時は、判別がつきやすいようにカラーを変えてもいいかも。
黒いケーブルにはダークグレー、白いケーブルにはホワイトグレーのテープを使うと、カラーが馴染んでよりスッキリ見えてお気に入りです。
オレンジは在庫切れでした。
◆充電ケーブルを持ち運ぶ時も、ポーチの中で絡まらなくてストレス減
XやTiktokでは、「ミシン目入り結束テープ」に切れ目を入れる使い方がバズッていたので、試してみました。
両端を2cmくらいカットして中央を長めに残したら、そこから1cmくらい折って切り込みを入れます。小さな四角い穴を空ければOK。
チョロッと長い部分を四角に通せば、結束テープをケーブルにつけたままにできるので、次に束ねる時にも便利！
さすがはレビュー4.5（無印良品商品ページ・2025年10月時点）の良品。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・撮影／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
