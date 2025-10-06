トランプ政権になってからアメリカの移民取締りや大量の在留資格取り消しが話題になっている。そのうちのひとつ、ジョージア州にある韓国・現代自動車の系列工場で移民局が行った大規模摘発は、適切な労働ビザの発給に時間がかかりすぎることから行われてきた「違法な雇用慣行」が強制捜査の理由だった。そういった対処にくらべると、日本は優しい対処をしていると思う人も多いだろう。だが、その優しすぎる対応を改めるべきだという機運が高まっている。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、目的外利用を防ぐため10月中の省令改正で厳格化される見込みの「経営・管理ビザ」をめぐる当事者たちの本音についてレポートする。

【写真】ジョージア州での大規模摘発

＊ ＊ ＊

「子どもの学校が心配です。日本の教育は無償で私立のエリート校だって行けるし子どもの福祉も充実している。次の更新が厳しいと日本にいられなくなる。親戚もみんな日本に来てもいいという話なのに」

コミックやゲームのイラストおよび彩色作業の仲介を手掛ける中国人企業代表が語る。企業、代表と言っても彼一人で同じく中国人の奥さんとの共同経営、日本の地方私立短大に留学経験があるので日本語は流暢だ。

「中国でも仕事はできるけど、こういう仕事だと自由を制限されるし日本のほうが何もかも住心地がいい。新制度がどうなるかわからないけど更新を期待するしかない。外国人からすればお得だったのは事実だし、本当は留学段階から行きたかったアメリカじゃあり得ないからね」

これまで問題ばかりだった日本における外国人の「経営・管理ビザ」がようやく厳格化される。「経営・管理ビザ」とは簡単に言えば日本で「起業」する外国人経営者向けの在留資格である。

500万円の資本金か出資、2人以上の常勤職員のいずれかを満たして日本国内に事業所を置けば最長で5年の在留が認められ、日本の社会保険にも入れて日本人と同様に日本の医療を受けられた。もちろん高額医療費制度も使えるし出産育児一時金50万円だって支払われた。事情によっては事業所があれば日本にいなくても受け取ることができた。

このように、もうすぐ過去形となる話で制度も変わるため細部の条件や審査は措くが、これこそ日本政府がずっと放置してきた「経営・管理ビザ」であった。

それがようやく厳格化される。9月24日までパブリックコメント『外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正（案）に対する意見公募要領』が経済産業省で募集されていたので意見を送った読者もいるかもしれない。

元々は多くの外国人に日本に来て企業してもらい「イノベーション創出」につながればといった趣旨の制度だったが、既報の通り社会保険を使った医療制度や福祉行政のタダ乗りに使われてしまった実態がある。

「日本の国が許したこと」

出入国在留管理庁によれば2024年12月時点の「経営・管理ビザ」取得者は4万1615人でその約半分の2万1740人が中国人である。

その中国ではこの「経営・管理ビザ」を使って日本に滞在しよう、医療を受けよう、お金を貰おう、といった宣伝文句の仲介業者が普通に存在する。大っぴらに「日本ならタダで治せる！」というキャッチコピーの業者もあった。

社会保険料は前年の収入で決まるが外国人の場合は本国の収入がカウントされなかったのでまあ、実質的にタダというか、格安になるというカラクリだ。

こうした外国人の制度厳格化といえば「外免切替」が知られる。拙筆『《10月から厳格化する「外免切替」》免許試験場に駆け込む外国人たち「わからないからいまのうちに」「ボーナスステージが終わった」』でも書いたが、こちらは10月から厳格化となる。それまでにどれだけの駆け込み予約と切替があったか知れないが、この「経営・管理ビザ」も10月中旬からの厳格化ということでまたもある種の「猶予」ができてしまった。

先の外免切替問題について2024年に書いた『《早朝から中国人が長蛇の列》「外免切替」に利用される日本 運転免許試験場に並ぶ中国人「中国の免許はどこも使えない。お得だ。日本は優しい」』の「優しい」と同じのように思う。

もっとも、彼らを責めるというより日本政府がちょろかった、強い言い方をするなら政府自民党および公明党が「マヌケ」だったということか。それとも、ワザとか。

自民党は8月25日に「経営・管理ビザ 許可基準厳格化求める外国人材等特別委員会」を開いた。今年に入って選挙対策のように矢継ぎ早に厳格化、それでも選挙で連敗続き、国民からノーを突きつけられ続けている自民党としては外免切替同様、ようやく重い腰を上げた格好となった。

「一定の日本語能力を求めるべきだ」

「学位証書が偽造される恐れも考慮した学位要件について検討を」

「警察庁と綿密に情報共有をし、査証の更新前であっても、問題のある外国人は即座に査証を停止するべきだ」

との意見（「自由民主」9月9日号）が出されたが、すでに3月にも石破茂首相が「外国人も一定の要件を満たせば差別しない、そうした日本人の美徳を逆手にとって悪用することはあってはならない」と踏み込んだ発言をした。今さら感ばかりだが、これまでこんなずさんな制度を放置してきた責任は重大だ。

もちろん、すべての外国人、とくに中国人がそうでないのは当然だ。日本人の一部経営者だって昔からペーパーカンパニーを使った悪さに手を染めている。学歴に至っては自治体の長すら詐称して居座っている。

それでも、これまでの外免切替同様制度上の欠陥が明確にあり、それが目的外利用されることが常態化しているのなら制度は変えるべきだという当たり前の話をしている。決して排外とか差別でなく、あまりにずさんだった制度の話をしている。

ともかく問題だらけの「経営・管理ビザ」だったが10月中旬には厳格化する。資本金3000万円以上で1人以上の常勤職員の必須化と従業員の日本語能力要件、経営管理の経験3年以上、経営管理に関する修士相当の学歴、中小企業診断士による事業計画の確認とその提出が求められることになった。

いきなりハードルが上がって資本金6倍に経験と学歴も求める制度に変わることになるが、すべてが制度として実現するかはともかくとして、極端な制度改正をしなければならないほどに制度の悪用、とくに社会保険の「タダ乗り」が常態化するどころか病気を格安で治すために会社をとりあえず作る国、という扱いになってしまっているという実態がある。

東京近郊の県で日用雑貨や衣料品の輸出入と通販を夫婦で手掛ける中国人は今年に入り「これまでの制度で事業をしている外国人にも適用されるのでは」と心配していた。彼らはペーパーカンパニーではなく事業実態のある夫婦だが、そこまででなくとも在留資格更新では事業実態（いわゆる「狭義の相当性」）については、これまで以上に厳格化されることは間違いないだろう。

「日本は医療とか福祉が中国なんかと比べ物にならないくらいいい。自由だし楽しい。教育だってほとんど国や東京都がお金を出してくれる、いずれ長く病気の親や障害を持つ親戚の子も呼び寄せたいと思っていた」

制度そのものに欠陥があった

都内でマッサージ店を経営する中国人は「中国人に限らず悪い外国人はいる」としてこうも話す。

「留学生の若者が「経営・管理ビザ」を取得して日本に残っている。それは中国人だけじゃない、ベトナム人も多い。あとイスラムの人たち。外国人でも土地を買えるのも、ペーパーカンパニーで保険が使えるのも日本の国が許したことだ。真面目な中国人経営者をいじめないで欲しい」

日本の国が許した、残念ながらまったくその通りである。「経営・管理ビザ」だけでなく外免切替にしろ、外国人の土地購入にしろ、彼らは日本の制度を利用していただけだ。それがすべて、と言い切るのはミスリードだが、すべてでなくとも存在することは繰り返すが事実である。

またマッサージ店の経営者は「これまでにいた悪い中国人」として、こうも話してくれた。

「日本で歯を全部治している、日本はお得、ありがたいと言っていた。その奥さんもまた妊娠中で手厚い日本は本当に優しい国だと。そのために日本に来たともね、そういう中国人のためのブローカーがいる」

在留期間の多くは最初の1年だけ、更新で3年や5年となるが、その1年で別の目的は達成した、ということか。優しい国＝ちょろい国とまでは言わないがブローカーにとってはそうなのだろう。

冒頭の中国人経営者はこう訴える。

「中国の若者は就職難（国家統計局は8月、18.9％と発表）で苦しんでいる。500万円あれば日本で起業できるというのは本当にお得だった。他の先進国じゃ無理だ。そんな私みたいな者でも日本で学んで、いまは日本で起業して税金を納め、保険料の支払いとかきちんとしている。そういう中国人経営者だっていることはわかって欲しい」

繰り返すがすべての「経営・管理ビザ」による在留外国人がそうと言っているわけではない。しかしそういう外国人、とくに明確に日本への「医療ツーリズム」や移民同然の手口が現実に商売として成立していたことも明白だ。「同然」と書いたが日本政府の公式見解は移民を受け入れていないし受け入れる予定もない（2024年5月参議院本会議、岸田文雄首相答弁）としている。

「悪い中国人はいるよ、許せないけど、それは日本の制度に問題があったとしか言いようがない。中国人からすれば「愚蠢」（マヌケ）だよ、中国人は国も他人も信用しないからね。でも、そこが日本のいいところだと私は思っているけどね」

確かに、そもそも制度の抜け穴を使えば500万円でその国で起業して医療福祉の恩恵を受けられるというのが国際的にも異常な状態だった。

在日外国人の各種申請を扱う都内の行政書士は「数は少ないが」としてこう話す。

「いまのうちにと駆け込みで起業する外国人、とくに中国人が『間に合うか』と問い合わせの連絡を寄こしてくる。金額もそうだが学歴（の証明）が問題とも。言い方が難しいが中国人の大半は日本で言えば中卒や高卒ばかりだ。日本で起業すれば学歴の低い中国人でもわずかな資本金で起業できて医療福祉の恩恵を受けられた、それは利用する手はないだろう。制度そのものに欠陥があったとしか言えない」

社会保険は危機的な状況にある。健康保険組合の解散が相次ぎ、賃金上昇と保険料率の引き上げでなんとかなっている状態の組合ばかりである。急速な少子高齢化と働き方の多様化が主な原因で外国人の割合などたかが知れている。そればかりが原因ではないがもう余裕がないことは事実、いや、そもそもこんなフリーライドを許すための制度ではない。

現役世代の肥大化するばかりの社会保険料、給与明細にため息ばかりの負担額の中、これまでの日本の社会保険制度に一部の外国人がフリーライドできてしまう「経営・管理ビザ」のような誤った制度は変えようという意見、排外や差別でなく、これもまた声なき声であり当たり前の意見であり、ただそれだけの話である。

もっとも「それだけの話」を放置してきたのはこれまでの日本政府なのだが。

それにしても、仕方がないこととはいえ10月中旬（予定）までの猶予があるとは、つくづく日本は「優しい国」である。

外免切替にしろ、経営・管理ビザにしろ、こうしたこれまでの政府のずさんな対応と厳格化、高市早苗自民党総裁の動向が改めて注目される。

●日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュを手掛ける。日本ペンクラブ広報委員会委員。