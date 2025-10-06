【キングオブコント】トリオ芸人の世代交代へ…青色1号「シンプルで面白い」ネタで頂点目指す
コント日本一を決めるTBS系『求人ボックス presents キングオブコント2025』が、10月11日午後6時30分から放送される。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。ORICON NEWSでは、各組へのインタビューを連載形式で紹介していく。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で18回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
■青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）
――決勝が決まった時の気持ち？
【榎本】本当にめちゃくちゃうれしかったです。準決勝終わった時に「青色行ったよ」みたいな言葉をいただいて。どうかなと思っていたので、ちゃんと呼ばれてうれしいです。
【カミムラ】エントリーナンバーが先に言われてから呼ばれるんですけど、エントリーナンバーを覚えてなくて、一発目僕らだったので、ちょっと早いなって。どうせ行けるなら、もう少しドキドキしたかったなと。でも、めっちゃうれしかったです。
【仮屋】エントリーナンバーを覚えていたつもりだったんですけど、4000番台だと思っていた。3000番台と言われて違うと思っていたので、不意をつかれて、びっくりしました（笑）。
――決まった時に3人での会話？
【カミムラ】声はそんなにかけあってないですね（笑）。熱くなるのは、ちょっと恥ずかしい。ウエストランド井口さんと仲いいのですが、井口さんが「優勝するまで喜ぶヤツは売れないから！」と言っていて。呼ばれた瞬間に井口さんの顔が浮かんだので（笑）。
――去年からの1年間で、こだわったところ？
【カミムラ】コントでもその人のニンが見えるネタをやりたいと思っていて、なかなかそれで賞レース勝つのが難しいのですが、やっといいネタができました。無理な演技をしない、普段の僕らのようなネタです。
――芸人からのアドバイス？
【榎本】後輩の十九人から「これ、持っていってください」と言われて、ラブレターズ溜口さんのベースボールカードをもらいました。昨年王者ということで、これを肌身離さず、決勝でも持っておこうと思います。
【カミムラ】ウエストランド井口さんにご飯連れて行ってもらうことがあるのですが「地に足つけろ、決勝くらいで喜ぶな」と常々言われているので、まだ楽しめていないです（笑）。スタミナパンの麻婆さんと仲良くさせていただいてまして、スタミナパンさんが『ダブルインパクト』決勝行ったので「お前も続いてくれ」と言われていたので、うれしいです。
【仮屋】週1とかで集まって練習しているメンバー、サルベース、群青団地、さすらいラビーとか…そのおかげで頑張ることができたなと。パンプキンポテトフライ、カムバックさんからお金を借りていて、優勝したら、残りの金額をチャラでいいと言われたので頑張りたいです（笑）。
――本番への意気込みと目標
【榎本】初めての決勝、楽しくやれたらいいなと思います。
【カミムラ】僕らが一番芸歴浅いので、（同じくトリオの）打倒や団で世代交代を見せつけたいと思っています（笑）。
【仮屋】
なんでもいいので、何か残せたらうれしいです。
――初決勝で多くの人に注目を集めることにもなりますが？
【カミムラ】僕はグラビアアイドル好きで、お笑い好きのグラビアアイドルが多いので、気づいてほしいです（笑）。あと、長瀬智也さんが好きなので、キングオブコント見てくれていたらうれしいです。
【仮屋】お金を貸す側になりたいです。
――ファイナリストの顔ぶれ？
【榎本】「渋！」って思いました（笑）。
【カミムラ】男子校みたいなメンバーだなと。無骨すぎて、これ戦うの厳しいなと思うんですけど、一番面白い大会になるんじゃないかなと。
【仮屋】他事務所勢を見たら、普段出ているライブと何も変わらないので、リラックスできていいなと（笑）。
【カミムラ】さっき、吉本勢と他事務所勢、分かれて写真を撮っていたんですけど、こっちが男臭すぎるなと（笑）。
――太田プロライブ『月笑』の年間王者を決めるクライマックスシリーズでは、昨年王者になりました。勢いがある中で『キングオブコント』決勝を迎えられますね。
【カミムラ】去年、月笑で太田プロの1番にはなれたんですけど、今年いろんな賞レースで後輩に決勝行かれたりしていたので、ここでやっと偉そうにできるかなと（笑）。
――自分たちのコントの持ち味？
【カミムラ】小道具が少なくて、スタッフさんにやさしいコントをやっていると思います（笑）。スタッフさんも僕らの時に休憩をしているので、ほかの方のパフォーマンスがいいのも、僕らのおかげではないかなと（笑）。とにかくシンプルで面白いというのを売りにしたい。もともと音響とかを使わないネタが多いのですが、その中でも特に今回のネタはシンプルです。
――優勝賞金の使い道
【カミムラ】300万円ずつ分けたら100万円余るじゃないですか？100万円争奪じゃんけんライブをやりたいと思うので、みなさんきてください（笑）！
