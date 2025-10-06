カジサック、マイホーム完成を報告 こだわりは「玄関」
YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太／45）とその妻のヨメサックが6日までに、自身のYouTubeチャンネルに出演。マイホームの完成を報告した。
【動画】マイホーム完成したことを喜んだカジサック＆ヨメサック
冒頭でカジサックは「マイホーム、新居引き渡し、完了しました」と報告。ヨメサックと拍手で喜んだ。続けて、サブチャンネルで発表した理由について「引き渡し直後でルームツアーは撮ってるんですよ。いつ建ったのかを隠すわけでもなく、伝えてもいいかなと思ってるんで、一ヶ月後くらいかもしれないですけど、（メインで動画を）公開するんで、その時を楽しみにしていただきたい」と呼びかけた。
「長かった？短かった？」と聞かれたヨメサックは「長かった」と振り返った。打ち合わせが長かったが建て始めたら早かったと言うカジサックの感想にうなずき「あ、あ、って言う間に建っちゃったって感じ」と話した。
2人は「まだ実感がない」と口をそろえ、その理由についてカジサックは「引っ越しはまだ結構先」と語った。また「家具家電、結構買い直すね」と打ち明け、ソファーやダイニングテーブルを買い直したようで「ちょっとその辺は、本当にお楽しみに」とアピールした。また現在の住居には物があふれているとし、「収納は相当こだわって作ってるんで」と言う。
お互いに新居のこだわりを言い合うという展開に。ヨメサックがルーバーの設置と言い、さらにカジサックのこだわりポイントを「階段の高さ」と予想する中、カジサックはどちらもこだわったとしつつ「俺の1位、玄関やろ！西野の絵ですよ」と相方である西野亮廣がデザインした「光る絵」を飾ったことを明かした。
