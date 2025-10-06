◇陸上 第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日 滋賀・平和堂HATOスタジアム）

成年少年男女混合1600メートルリレー予選が行われ、久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が大阪の一員としてアンカーを走り、大阪は3分20秒04で4組1着となって決勝に進んだ。

2位でバトンを受け、必死に先頭に食らいつく。最後の直線に入ってさらにギアを上げて逆転。トップでフィニッシュすると、その場に倒れ込んだ。

「前に1人いて“絶対に抜く”と。最後、足が動かなくなってしまったけど、1番でゴールできて良かった」

久保は4日に決勝が行われた女子800メートル決勝で2分1秒72の大会新記録をマークし、2連覇を達成。今季最後の800メートルのレースを終えた。

自身の持つ日本記録（1分59秒52）更新を目標に掲げていただけに、レース後は「“自己ベストを出して終わりたい”という気持ちが強かったので。凄く悔しい」と複雑な胸中を明かしていた。

「（決勝は）前の人を全員抜けるように。それができなくても、それを目標にして大阪のチームに貢献したい」

そう意気込んだ17歳。成年少年男女混合1600メートルリレー決勝は、あす7日に行われる。