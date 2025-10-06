元レスリング選手・吉田沙保里（43）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】潮田玲子・狩野舞子らにお祝いされる吉田沙保里

10月5日が誕生日の吉田。毎年、多くの著名人にお祝いされていて2023年は、格闘家の武尊（34）や元プロサッカー選手の大久保嘉人（43）らに、2024年は、元プロサッカー選手の小野伸二（46）や松井大輔（44）らに祝福されていた。

43歳の誕生日を潮田玲子、狩野舞子らが祝福

2025年10月5日、43歳の誕生日には、元バドミントン選手の潮田玲子（42）、元バレーボール選手の狩野舞子（37）らに祝福されている様子をアップ。

「まずは、生んでくれた母へ、ありがとう。そして、ここまで支えて下さっている皆様に、心から感謝しています。誕生日の前から会う人会う人、いろんな場所でお祝いして頂きました。年々、数えきれないくらいのケーキの数に、幸せを感じます。本当にうれしい限りです。皆様へのこの感謝の気持ちを忘れずにこれからも私らしく、元気いっぱい笑顔いっぱいで頑張ります 43歳の吉田沙保里もよろしくお願いします」

吉田の報告に、タレントの榊原郁恵（66）、モデルのアンミカ俳優（53）の勝地涼（39）らが「いいね！」やメッセージで祝福したほか、ファンからも「老若男女に好かれているさおりさん、ステキです」「明るく元気なさおりさんでいてくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）