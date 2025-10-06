¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡×6·î¤Ë´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö¥Æ¥ìÄ«°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¡Ö60ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¡×
¡¡6·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿60ºÐ½÷Í¥¤¬È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ(50)¡áÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤È¤È¤â¤Ë6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¡£¼ç±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¤¿¤á¤ËÃã¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ÏSNS¾å¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö60ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¡×¡Ö1¿Í¤À¤±´é¤Á¤Ã¤µ¡ª¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö360ÅÙ¤É¤³¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁí¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤ï¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤60ºÐ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¿·Á¯¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤È¤«µ×¡¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤À¤Ê¡×¡Ö¥Æ¥ìÄ«°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£