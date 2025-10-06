¶å¶¦Âç¤¬6µ¨¤Ö¤êV¡¡¼ç¾¡Ö¿ÀµÜ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÚÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¡Û
¡¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤Ç±«Å·½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âè5½µÂè2Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶å¶¦Âç¤¬Ê¡¶µÂç¤ò14¡½0¤Î5²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤ê¡¢6µ¨¤Ö¤ê46ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶å¶¦Âç¤¬ÅêÂÇ¤Î¼´¤Î³èÌö¤ÇÊ¡¶µÂç¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢±É´§¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë5ÈÖËã¾åºù²í¡Ê2Ç¯¡¦¼«Í³¥±µÖ¡Ë¤¬±¦±Û¤¨¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯5²ó¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó7ÆÀÅÀ¡£Åê¼ê¿Ø¤â¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Îº´¡¹ÌÚÂç²í¡Ê3Ç¯¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¡Ë¤È5²ó¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿±¦ÏÓ¤Î°ðÀîÎµÂÁ¡Ê4Ç¯¡¦ÀÞÈø°¦¿¿¡Ë¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¡×¤¬àÎíÉõ¥ê¥ì¡¼á¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®152¥¥í¤Î°ðÀî¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Æ3ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÊÁ°²óÍ¥¾¡¤Î¡Ë1Ç¯¤Î½©°ÊÍè¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê11·î14Æü³«Ëë¡Ë½Ð¾ì¤ò·ü¤±¡¢25Æü¤«¤éÁ´¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ê¤É¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¼ç¾¤ÎµÜ¾ëÎ°¿Í¡Ê4Ç¯¡¦¶½Æî¡Ë¤Ï¡Ö¿ÀµÜ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿ÀµÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£