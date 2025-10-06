「怪談好きなお方が」と言うトキ

NHKテレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・トキの見合い相手をめぐる家族の猩∩曠押璽爿瓩SNSが沸いている。

6日放送の第6回では、松野家でトキ(郄石あかり、宮崎県出身)の見合い相手が話題に上る。父・司之介(岡部たかし)が、トキに好みを聞いた場面…。

トキ「よく働いて、お金を稼いでくれる人。叶うなら、怪談がお好きな方が」

司之介 「つまり、河童みたいな相手ということじゃな」

トキ 「でも悪くないけれど。河童とか天狗とか小豆洗いとか…」

すると、母・フミ(池脇千鶴)がつぶやく。

「働き者の…小豆洗い？」

小豆洗いの絵を持ち出すトキ。

「小豆を洗う化け物で、時々人を取って食べるの」

司之介が「おトキの望みじゃ。極力探してみよう」と言うと、祖父・勘右衛門(小日向文世)が「士族の小豆洗いはどうじゃ？」と割って入る。

「小豆洗い」の絵を見せるトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

このユーモアあふれるやり取りに、SNSでは多くのツッコミが入っている。

「できれば怪談好きの婿をもらいたいという、おトキのオタクぶり」

「好きなタイプは小豆洗い。ちょっと何言ってるかわからない」

「なぜ小豆洗いを探す方向へ行ってる(笑)」

「働き者の小豆洗いという謎のパワーワード」

「冬の冷たい水でもお米といでくれそう」

「明るい家族だね」

「想像したら可愛くてジワる〜」

「働き者の小豆洗いだけでもたまらんのに、士族の働き者の小豆洗い 笑 もうだめーー腹筋崩壊！」