ステップ唯一の4日間＆高額賞金大会 初日組み合わせが発表
＜SkyレディスABC杯 事前情報◇6日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞今週の国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーは唯一の4日間大会。7日（火）から行われる。賞金総額4000万円、優勝賞金720万円と高額で、ロレックスポイント（女子世界ランキング）が加算されるフラッグシップイベントだ。
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…
開幕に先がけ、初日の組み合わせが発表された。前戦の「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」で優勝したルーキー、平塚新夢は最終組入り。Sky所属の仲宗根澄香、明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）1位の大久保柚季、青木香奈子と同組で、午前10時39分に1番からティオフする。堀奈津佳は成田美寿々らと同組に。午前10時6分にスタートする。アマチュアでは「日本女子アマ」覇者の鳥居さくら、ドラコン女王の後藤あい、荒木優奈の妹・七海らが出場する。出場人数は120人。第2ラウンド終了時点で60位タイまでの選手が、決勝ラウンドに進出する。
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
