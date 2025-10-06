【キングオブコント】ロングコートダディ、目標は“意外と優勝” 最高の結果で「終わらせたい」
コント日本一を決めるTBS系『求人ボックス presents キングオブコント2025』が、10月11日午後6時30分から放送される。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。ORICON NEWSでは、各組へのインタビューを連載形式で紹介していく。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で18回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
■ロングコートダディ（堂前透、兎）
――ファイナリストとして呼ばれた瞬間？
【兎】思ったより早く呼ばれて。うろ覚えですけど「はい！」とは言った気がしますね。「はい！ありがとうございます！」って。
【堂前】去年は確実に行っているって感じで、今年はまぁまぁまぁ確実かなっていう。
【兎】確実やんけ（笑）！
【堂前】（呼ばれたことで）安心感はありますね。
――漫才・コントの二刀流を決める『ダブルインパクト』が間にある中での挑戦となりましたが、影響はありましたか？
【兎】けっこう言われるんですけど、僕的には外にあったというか。キングオブコントの中にダブルインパクトがあったと言われるんですけど、僕はどっちかというと外。ダブルインパクトとは外側にあったイメージなので、そんなにですね。ちょっと抽象的になっちゃうんですけど。
【堂前】今の全部、文章にしてください（笑）。
【兎】ちょっと難しいな…もういいか（笑）。ダブルインパクトがあって、ちょっと離れて…ドーナツみたいな感じで、真ん中に穴があって、そこにダブルインパクトがあるみたいな。ちょっとすきまもあるけど、そこに…キングオブコントは。ちょっと、ごめんなさい、本当に訳わからなくなってきて。
――意識しているコンビ・トリオについて
【堂前】例年はニッ社（ニッポンの社長）なんですけど、今年はなんかいなくて。そこまで周りは…。
【兎】ぽつんと出てきた感じですね。
――意気込み・目標？
【堂前】意外と優勝っていう感じですかね。例年はあんまり言ってなかったと思う。終わらせたいっていう気持ちがより強まっていますね。
【兎】賞レース出るのが好きで楽しいので、終わらせたくない。去年より成績落としたくないので2位がベスト。もちろん1位がうれしいですけど、終わっちゃうのはさみしいなと。優勝したら出ないです。優勝して出て盛り上がっているのは、本人たちだけなので。優勝したら絶対出ない方がいいと思う。
――堂前さんは「終わらせたい」とおっしゃっていましたが（優勝する前に）出ないという選択はありうる？
【堂前】全然あります。こっち（兎）が出たいって言っているので、しゃーなしに。今年が正直ラストかなと思っていたんですけど。
――ファイナリストの印象
【堂前】おじさんが多すぎますよね。
【兎】前回はや団さん以外は後輩やったんですけど、今回はめっちゃ先輩がいるんで。居心地はいいなと。まだいていいのかって思えるので。去年めっちゃ若返っていて、その分、おじさんが今年まくったのがうれしい。世代交代みたいなのが見えていたところで、まだまだ世代交代させないぞっていう。おじさん頑張れ。
【堂前】元祖いちごちゃんとか、この芸歴で、まだ知らん同期に会える。
【兎】マジで！？まだ知らん同期おったんや。
――1000万円の使い道
【堂前】（間髪入れず）小さなクジャクを飼いたいと思います。
【兎】大きなマシュマロを作りたいと思います。
