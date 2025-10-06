自民党の高市新総裁は党役員人事の詰めの調整を行っています。自民党本部から最新情報を伝えてもらいます。

高市総裁は自らのSNSを更新し、党役員人事について6日夕方に内示を行い、7日に正式決定すると明らかにしました。

高市氏は同じ投稿で、「臨時国会では与野党で力を合わせて早期に効果を発揮できる物価高対策に取り組む」とも明らかにしています。

これまでの調整では、党の要の幹事長に麻生派のベテラン・鈴木総務会長を起用することが固まっています。その鈴木氏は、所属する麻生派のトップで、高市氏の「後見人」である麻生最高顧問と会談しました。

また、高市陣営の幹部は「女性初の総裁」として女性議員を積極登用する考えを示していて、党4役に女性議員が起用されるかどうかもポイントです。

さらに、いわゆる「不記載議員」も登用する考えで、萩生田元政調会長の党の要職での起用が検討されています。

そして、閣僚人事では、総裁選の決選投票で陣営がまとまって高市氏の支援に回った茂木前幹事長を外相に起用する案や、同じ茂木陣営で保守的な政治信条が高市氏と近い木原稔前防衛相を官房長官に起用する案も浮上しています。