¡¡¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¡¢ÁíºÛÁª·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢³ú¤Þ¤»¸¤´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎÇÔ°ø¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö»ä¤Ï¼þÊÕ¤¬²áÊÝ¸î²á¤®¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬´°Á´¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÇËÀÆÉ¤ß¡£Îã¤¨¤ÐÆü´Ú´Ø·¸¤È¤«¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ï²áÊÝ¸î¤ÇÁ´Éô¡Ê¸¶¹Æ¤ò¡ËËÀÆÉ¤ß¤µ¤»¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¹¤®¤À¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡ËÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÇÀÀ¯¤Î»þ¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¾å¤²¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤·¡Ö¼¡¤ËºâÌ³¤È¤«¡¢³°Ì³¤È¤«¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤¢¤ÎÊý¤Ï¼ÂÃÏ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡¢°Õ³°¤ÈÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡££²²óÉé¤±¤Æ¡¢³ú¤Þ¤»¸¤´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£