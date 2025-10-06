成人男性が女性や子どもより多く食べるのは当然のことかもしれません。でもやはり限度というものが…。家計の問題もあるし、できれば育ち盛りの子どもを優先させたい。一緒に暮らす家族としての配慮もしてもらいたいものです。夫が家族の分まで食べてしまうという悩みを抱えた主婦も少なくないようです。今回は食いつくし系夫のお話を3作品ご紹介します。自分が一番多く食べるのが当たり前!? な夫

そんなある日、妻が楽しみにとっておいたアイスが消える事件が。ちゃんと人数分買ってあったのに…!?楽しみにしていたアイスが消えるのは許せない！ こんな夫について、読者はどう思う？

・成人男子に必要な量に達してないのでは。 子どもとおかずの量が同じなのは、酷いと思います。



・「大人なんだから俺が一番いっぱい食べる」という言い分は正しいです。



・《他人と分ける》習慣が身についていないのだと思います。



成人男性の食べる量を考えてほしいという意見もありました。性別が違うとお互いに相手が必要な分を把握するのは難しいかもしれませんね。



・単純に個別におかずを盛り付ければいいと思う。



・大皿料理を出す時や何か買ってきた時は必ず「一人◯個ね」と伝える。 忘れる危険性のある時は、パッケージに名前を記入。



・夫婦になったんだから、食事はたくさん作ればいい。アイスは、人数以上に買う。



別のお皿に盛ったり名前を書いたりして所有権を早めに主張するのが対策としてよさそうです！次の話は…？残り物は全部俺のもの!?油断すると家族の食事にまで手を伸ばす夫。警戒する妻ですが…またピザを頼んだ日には…自分が食べ終わった瞬間に残っていた食べ物は”食べ残し”認定!? こんな夫について、読者は…？

・自制心が無いのでしょう。



・ 食べっぷりがいいのは別に問題ではないのよ。問題は人の食べているものやあるものを確認もせず貪り食うからなのよ。他者を思いやれず己の欲望のみで生きているから困るんだよね。



・家庭内の食育をはじめとする教育が大事だということ。



・ 食い尽くしって、食事が足りないからなの？ それだとお腹すいててかわいそうってなっちゃうけど…違うよね？ 人の分と自分の分の見境がないとか、非常食まで食べずにいられない心理とかの問題なのでは 。



・一回言って分かるなら苦労しない。きっとまた何回も同じようなことあるでしょ。子どもが小さいうちは簡単に別れられないって奥さんが思ううちはこれの繰り返しだなー。



・自分が食べ尽くしたら家族や子どもたちが困ることが理解できない人。家族や子どもに対して本当の愛情を持てない。家族に思いやりのカケラもない。自分さえよけりゃいい。ダメなことは許さず理解させなきゃ。



この男性の場合の食いつくしは、足りないからではなく配慮の問題ではないかという読者の声が。食事風景を見ても、家族や他人を思いやれる人かが垣間見えるもの…。次の話は…？夫の食い意地にイライラする…！言い訳としか思えない夫の食いつくしの理由！ 他にも彼はこんな食い意地の張った行動をとります…お弁当分も食べつくし…妻に食事を残させようという魂胆!?お腹空いてなくても食べ続ける！これってどうなの？ 読者から有益なアドバイスが届いていました。

・食事量は個人差があり、むしろたくさん食べてくれるのは気持ちの良いこと。自分のがとられたくないなら、今の2倍、3倍を用意すればいいと思います。食費が気になるのであれば、安い炭水化物をたくさん用意すれば良い。満足できない量の食事というのは辛いもの。



・普通の人の2〜3倍くらい食べる人は、かなり人数も居ると思います。ただの無神経で片づけていていいのか、ちょっと疑問。



・食べる時間をずらしたらいかがですか？先に食べさせて、自分たちがたべおわったら、あまりを食べてもらうとか。



・うちも全く同じデス。痩せの大食い。子どものおやつまで手をつけて泣かしてしまうことも多々。非常食も気がつくとなくなっています。食料の隠し場所がないので困っています。



・旦那には言ってもあまり理解してもらえないから、自分で料理しないで旦那に夕飯を作ってもらってる。



食べる量は人によって違う。食べる時間をずらしたり、ごはんを増やしたり、食材を隠したりなど…みんないろんな対策をしているのですね。(ギー子)