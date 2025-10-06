不二家「Smile Switchクリスマス」店頭予約終了へ Snow Manデザインプレート付きケーキで注目「予想を大きく上回る」
不二家は6日、全国の洋菓子店で展開しているクリスマスケーキ「Smile Switchクリスマス（各種）」の店頭予約を終了することを発表した。
今年の不二家クリスマスのテーマは「Christmas is FUJIYA.」。スペシャル感を演出するラインアップの中でも、Snow Manとのコラボ商品が大きな注目を集めた。予約限定・数量限定で販売された「Smile Switchクリスマス」は、Snow Manのメンバーをモチーフにした「FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート」が特典として付属する特別仕様のケーキとなっている。
不二家の公式Xでは「重要なお知らせ」とし「現在ご予約承り中のクリスマスケーキ『Smile Switchクリスマス（各種）』は十分の数量を用意しておりましたが、予想を大きく上回るご予約をいただきましたため、大変申し訳ございませんが本日10月6日（月）店舗閉店時間をもって店頭予約を終了とさせていただきます」と報告。「ご迷惑をおかけいたしますが ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします」と伝えている。
【画像】美味しそう！クリームたっぷりのSmile Switchクリスマスケーキ断面図
