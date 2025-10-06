ドジャースは、MLBポストシーズンを投手総力戦で戦います。

フィリーズとのカード2戦目を前に、前日会見に臨んだロバーツ監督は、先発投手としてシーズンを戦い抜いたクレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手の2投手の起用法を明かしました。

日本時間5日のカード初戦、先発登板した大谷翔平選手の後を任されたのが、グラスノー投手でした。グラスノー投手は、シーズン18試合に先発登板し、4勝（3敗）を挙げるなど、先発ローテーションの一角として活躍しました。

今後の起用法を問われ、ロバーツ監督は、「現時点では第4戦登板予定だ。シリーズ残り試合で彼を救援として起用する可能性は考えていない。とはいえ展開は予測不能だが、現時点では第4戦に備える方針だ」と明かしました。

さらに、今季限りで現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手については、「先発投手が早期に降板した場合や延長戦になった場合は、確かにクレイトンの起用もシナリオの一つ」とコメント。

その上で、「ただ、登板機会は他にもあると考えている。同時に、特定の状況や場面では、他の投手の方が適任だと感じることもある。彼を序盤、終盤、ピンチなど様々な役割で起用できると考えている」と話し、信頼を明かしました。