5日夜、東急田園都市線梶が谷駅で起きた電車同士の衝突・脱線事故の影響で、現在も一部区間で運転見合わせが続いていて、再開のメドは立っていません。事故現場から中継です。

発生からおよそ17時間となりますが、衝突した電車はまだ線路に残されたままです。

午前11時すぎから国の運輸安全委員会の調査官が線路に入り、電車の撮影をするなどして、いまも調査が続いているものとみられます。

東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ、神奈川県川崎市の田園都市線・梶が谷駅で渋谷行きの電車が、停車していた回送電車に衝突し回送電車が脱線する事故がありました。

回送電車は見習い運転士が運転し、車庫に向かう引き込み線に後部がはみ出した形で止まっていたところに渋谷行きの電車が衝突したということです。

事故の影響で現在も田園都市線の渋谷駅から鷺沼駅までの区間と大井町線の二子玉川駅から溝の口駅間で運転を見合わせています。

運輸安全委員会による調査が終わり許可が出るまで現場の復旧に取り掛かれないということで、東急電鉄は、復旧のメドはたっておらず長時間を要するとしています。