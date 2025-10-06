

中国市場でEVの販売再加速を牽引するのは低価格のコンパクトカーだ。写真は2025年上半期の販売ランキングで首位を獲得した吉利汽車の「星愿」（同社ウェブサイトより）

【写真】上汽GMが2025年9月に発売したレンジエクステンダー型EV｢至境L7｣

中国の自動車市場で意外な構造変化が起きている。過去3年間に急拡大したPHV（プラグインハイブリッド車）の販売の伸びが鈍化する一方で、一時減速していたEV（電気自動車）の販売が再加速しているのだ。

中国自動車工業協会のデータによれば、2025年1月から8月までのPHV販売台数は346万台と前年同期比23％の増加にとどまった。それに対し、同じ期間のEV販売台数は615万8000台と同46％の高い伸びを記録した。

PHVはすでにピークアウトか

「中国国内の（エンジン車を含む）新車販売台数に占めるPHVの比率は2024年の16％をピークに下降に転じ、2025年は15％を割り込む可能性がある」

アメリカの金融サービス大手、S&Pグローバルの自動車担当アナリストの林懐濱氏は、9月16日に開催された自動車業界のフォーラムでそんな予想を示した。

林氏によれば、中国の販売統計上はPHVに分類されるレンジエクステンダー型EV（訳注：航続距離を延長するための発電専用エンジンを搭載するEV）の販売比率も、2026年以降は急速に縮小する可能性があるという。

中国の自動車業界では、つい数カ月前まで「新車販売台数に占めるEVの比率は低下していく」との見方が主流だった。

例えば、中国政府直属の最高研究機関である中国科学院のメンバー（院士）の欧陽明高氏は2025年3月、EVとPHVの合計販売台数に占めるEVの比率が「2025年は50％前後に低下し、数年後には40％前後に落ち込む」という予想を示していた。



中国市場では外資系合弁メーカーもPHVのラインナップを増やしていたが…。写真は上汽GMが2025年9月にビュイックブランドから発売した｢至境L7｣（ビュイックの中国向けウェブサイトより）

過去の販売統計を振り返ってみても、PHVはこの3年間、消費者の支持を追い風にEVを大きく上回る急成長を見せてきた。中国汽車工業協会のデータによれば、EV販売台数の前年比増加率は2022年が82％、2023年が25％、2024年が16％と年々下降したのに対し、PHVは2022年に152％、2023年に85％、2024年に83％もの伸びを記録した。

航続距離より｢価格｣を重視

にもかかわらず、なぜここにきてPHVの成長ペースが減速し、EVは逆に再加速しているのか。

PHVが消費者の支持を獲得した要因の1つは、EVに比べた航続距離の長さにあるとされてきた。しかし前出の林氏によれば、消費者がマイカーを選ぶ際に最も重視するのは（航続距離よりも）やはり価格だという。



EVの生産コストの内訳を見ると、最も比率が大きいのは車載電池だ。2025年の前半には車載電池の市場価格が（主原料であるリチウムの相場暴落により）大幅に下がり、それがEVとPHVの価格差の縮小につながった。

車載電池の市場価格は2025年後半に入っても下がり続けており、EVとPHVの価格差は一段と小さくなっている。この変化が（割安感が薄れた）PHVから（割高感がなくなった）EVへの需要のシフトを後押ししていると、林氏は分析する。

（財新記者：翟少輝）

※原文の配信は9月17日

（財新編集部）