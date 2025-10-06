高田静が夫婦2ショットで結婚報告「彼と出会うことができて本当によかった」

10月5日、Wリーグの日立ハイテククーガーズに所属する高田静が、自身のInstagramで結婚したことを発表した。

現在29歳の高田は身長169センチのポイントガード。鋭いドライブが持ち味で、世代別日本代表としてプレーした実績を持つ。早稲田大学卒業後にENEOSサンフラワーズへ加入し、今オフに6年間プレーしたENEOSを退団。今月開幕する2025－26シーズンから日立ハイテクでプレーする。

自身のInstagramアカウント（@21_sig）を更新した高田は、「写真は8割、いやほぼふざけてしまう彼と結婚しました」と、笑顔の夫婦2ショット写真とともに入籍したことを報告。「ユーモアがあり優し～くて真面目さもあるなどなど…な彼と出会うことができて本当によかったです。感謝！いつもたくさん支えてもらっています！ありがとう!」と感謝を綴った。

高田が所属する日立ハイテクの開幕戦は、18日16時開始予定の姫路イーグレッツ戦。高田は「わたしはこれからも引き続きバスケを頑張っていきます。応援よろしくお願いします」と、バスケットボール選手としての意欲も見せた。

【画像】幸せいっぱいの結婚報告…高田静が公開した夫婦2ショット