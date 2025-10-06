【10月5日のB2結果】神戸がホームで開幕2連勝…横浜EXは逆転で今季初勝利を飾る

10月5日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第1節GAME2の6試合が各地で行われた。

開幕戦でホーム初戦を制した神戸ストークスは、福井ブローウィンズと対戦。寺園脩斗とヨーリ・チャイルズの活躍で前半に10点リードを奪うと、後半も主導権を渡さず91－85で開幕2連勝を飾った。チャイルズは27得点15リバウンドでダブルダブルを記録。木村圭吾が4本の3ポイントシュートを沈め14得点、寺園も13得点と続いた。

横浜エクセレンスは福島ファイヤーボンズとの再戦に臨んだ。前日のGAME1を落とし、この日も第1クォーター終了時点で11点のビハインドと苦しい展開。それでも後半には上良潤起や18歳ルーキーのクーリバリセリンムルタラが3ポイントを沈めて同点に。さらにエライジャ・ウィリアムスが躍動して逆転に成功し、そのまま押し切って83－74で今シーズン初勝利を挙げた。ウィリアムスは27得点16リバウンド2ブロックと存在感を発揮。上良も20得点と攻撃をけん引した。

信州ブレイブウォリアーズと山形ワイヴァンズの一戦は、第3クォーターまで一進一退の攻防が続いた。最終クォーターに入ると、信州がアキ・チェンバースの連続得点で流れを掴み、マイク・ダウムが畳みかけるように加点。最終的に96－79で勝利を収めた。ダウムは27得点7リバウンド6アシストとオールラウンドに活躍し、土家大輝も5本の3ポイントを含む21得点を記録。新加入の2人がチームを勢いづけた。

10月5日ののB2試合結果一覧は以下の通り。



■10月5日のB2試合結果



鹿児島 75－93 愛媛



福島 74－83 横浜EX



信州 96－79 山形



神戸 91－85 福井



奈良 63－73 熊本



青森 59－69 岩手

【動画】神戸が開幕2連勝…10月5日vs福井ハイライト映像