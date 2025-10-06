¥¹¥Þ¥Û¤â°û¤ßÊª¤â¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¡¡CIO¡Ö¿·À¤Âå¥Þ¥°¥¦¥©ー¥Þー¡×¤Ï½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCIO¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤Î²¹ÅÙ¤ò¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥¦¥©ー¥Þー¤È¡¢Qi2ÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·À½ÉÊ¡ØMugWarmerⅡ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛCIO¡¢¿··¿¥Þ¥°¥¦¥©ー¥Þー¡ØMugWarmerⅡ¡Ù¡Ô¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷¡Õ¡Ë
¡¡Í½ÌóÈÎÇä¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢CIO¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢°ìÉô²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÅ¸³«¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ6,980±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê6,280±ß¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎1¡îÃ±°Ì¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤ÊÊÝ²¹ÀÇ½
¡¡ÀìÍÑ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òËÜÂÎÂæºÂ¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÁ÷ÅÅ¤µ¤ìÆâÂ¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¤¬È¯Ç®¡£°û¤ßÊª¤ò40～70¡î¤ÎÈÏ°Ï¤Ç1¡îÃ±°Ì¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¥¿¥¤¥Þー¤â1Ê¬Ã±°Ì¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤Ï55¡î¤Ç¡¢¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤ä8»þ´Ö¼«Æ°¥ª¥Õµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò³°¤»¤ÐÂæºÂ¤ÏQi2µ¬³ÊÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£ºÇÂç15W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone¤Ê¤é¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤Ç°ÂÄê¤·¤¿½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òÃÖ¤±¤ÐÊÝ²¹¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃÖ¤±¤Ð½¼ÅÅ¤Ø¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤ì¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¹â¤¤¡£
◼︎ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÀ¸³èËÉ¿åÀß·×
¡¡ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤ä¥¿¥¤¥ÞーÄ´À°¡¢My¥âー¥ÉÅÐÏ¿¡¢¥ê¥âー¥ÈÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£ÇòÅò¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥¹ー¥×ÍÑ¤Î¥âー¥É¤â¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤ÏIPX6¤ÎÀ¸³èËÉ¿å¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¿©Àöµ¡¤ä´¥Áçµ¡¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎À½ÉÊ³µÍ×
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§MugWarmerⅡ¡¦²Á³Ê¡§6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦ÊÝ²¹ÀßÄê¡§40～70¡î¡Ê1¡îÃ±°Ì¡Ë¡¦½ÐÎÏ¡§Qi2ÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ºÇÂç15W¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡§IPX6½àµò
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë