三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※）

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

昭和59年秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵・久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。あてもなくさまよう久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街だった。ストリップ小屋のネオンが光るその商店街は、「八分坂」。渋谷駅から8分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。「Pray speak what has happened（何があったか話してごらん）」。無料案内所のオババに誘われて、久部はWS劇場の扉を開く。そこは、遊び慣れていない久部にはハードルの高い、（ストリップ）劇場なのだった。演劇青年の純粋な想いを軸に、時にある家族を描き、時に喜劇と悲劇を同時に描いていく。八分坂という小さな世界に住む、愚かで愛おしい人々が、一人の青年に翻弄されていく。

※計測期間：2025年10月1日～10月3日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）