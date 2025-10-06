明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

２１：３０ 米・貿易収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中国，香港，韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，タビオ<2668>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，わらべ日洋<2918>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，ノート<5243>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>

※名証ネクスト上場：ウリドキ<418A>



出所：MINKABU PRESS