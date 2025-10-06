明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
２１：３０ 米・貿易収支
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中国，香港，韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，タビオ<2668>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，わらべ日洋<2918>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，ノート<5243>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>
※名証ネクスト上場：ウリドキ<418A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
２１：３０ 米・貿易収支
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中国，香港，韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，タビオ<2668>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，わらべ日洋<2918>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，ノート<5243>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>
※名証ネクスト上場：ウリドキ<418A>
出所：MINKABU PRESS