Roland（ローランド）がリズムマシン「TR-1000」のリリースを発表しました。

名機を受け継ぐアナログ回路

「TR」といえば、傑作リズムマシンのTR-808や909を思い出します。1980年リリースのTR-808、1983年リリースのTR-909は、アナログ回路による強烈なボトムヘビーサウンドで、ハウス、テクノ、ヒップホップなど多くのジャンルで愛用されてきました。

TR-808（1980年） Image: Roland

TR-909（1983年） Image: Roland

このTR-1000は、TR-808や909と同様にアナログ回路を搭載しています。Rolandのリズムマシンとしては、実に約40年ぶりのアナログ復活です。TR-808とTR-909の16種の回路を見直して再構築しており、これだけでリズムマシンフェチとしては猛烈に惹きつけられます。

Image: Roland

もちろんデジタル音源も充実。近年のRolandが推しているACBモデリングによるTR-808/909エミュレーションや、21種類の改造モデル音源も網羅。さらにFM、バーチャルアナログ、300種以上のPCM音源も備え、幅広いサウンドを生み出します。ユーザードラムキット数は2,048（128キット×16プロジェクト）という膨大さです。

Image: Roland

シーケンスも往年のTRシリーズを継承したわかりやすい操作体系になっています。TRシリーズを使ったことがある人なら、パネルを見ただけでなんとなく操作が分かりそうですよね。

またサンプラー機能も搭載しており、2,000以上のサンプルと46GBユーザーエリアを内蔵。タイムストレッチなど多彩なエディットにも対応しています。エフェクトには、Rolandシンセの名機JUPITER-6などをベースとしたアナログ回路のフィルターとドライブが使える点もポイント高いです。

Image: Roland

膨大な音色の管理やエディットのために、Windows/macOS対応アプリ「TR-1000 App」もリリースされます。PCの大画面で操作でき、DAWとの連携もバッチリです。

グレーをベースとした筐体はかなり無骨な印象ですが、前述のように操作体系はわかりやすいです。2025年にハードウェアのリズムマシンを敢えて発売するだけに、Rolandが過去に培ってきた技術を注ぎ込んだモンスター級のマシンといえるでしょう。

それだけに価格も33万円とかなり高額ですが、アナログ音源を積んだオールインワンマシンと考えれば、欲しいという人は少なくないはず。実際のところ、この価格なのにすでに予約が殺到している模様です（発売は10月11日）。

Image: Roland

アナログ回路はどうしても個体差が生じるということで、今までその開発に慎重だったRoland。それだけにこのTR-1000は、相当な自信があるからこそリリースに至ったということではないでしょうか。今後はアナログシンセなどもリリースされることを期待したいです。

Source: Roland