米倉涼子、2度目の「美脚大賞」受賞 授賞式は体調不良で欠席
健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式が6日、都内で開催され、女優の米倉涼子がオーバー40ty部門に選出されるも、授賞式は欠席。司会者より「体調不良によりご欠席となります」と説明があった。なお、米倉は、2011年に30代部門を受賞しており、2度目の受賞となった。
米倉涼子
米倉は1975年8月1日生まれ(50歳)、神奈川県出身。1993年よりファッション誌『CanCam』の専属モデルとして活動し、1999年に女優デビュー。大ヒットドラマ。『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』(テレビ朝日系)で国民的人気を確立し、2012年には『CHICAGO』でブロードウェイデビューを飾り、これまでに計3度、ニューヨーク・ブロードウェイ公演に出演している。
幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。
