明日の決算発表予定 ノート、パルＨＤなど13社 (10月6日)
10月7日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第1四半期決算：
<1377> サカタタネ [東Ｐ] (前回15:30)
<5932> 三協立山 [東Ｐ] (前回15:30)
<6496> 中北製 [東Ｓ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2659> サンエー [東Ｐ] (前回15:00)
<2668> タビオ [東Ｓ] (前回15:30)
★<2726> パルＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
<2918> わらべ日洋 [東Ｐ] (前回15:30)
<3396> フェリシモ [東Ｓ] (前回15:30)
<8194> ライフコーポ [東Ｐ] (前回11:30)
<9253> スローガン [東Ｇ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2734> サーラ [東Ｐ] (前回15:00)
<3454> Ｆブラザーズ [東Ｓ] (前回17:00)
★<5243> ノート [東Ｇ] (前回15:30)
合計13社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース