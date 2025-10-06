10月7日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆第1四半期決算：
　　　<1377> サカタタネ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<5932> 三協立山 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<6496> 中北製 [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<2659> サンエー [東Ｐ] 　　(前回15:00)
　　　<2668> タビオ [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　★<2726> パルＨＤ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<2918> わらべ日洋 [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<3396> フェリシモ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<8194> ライフコーポ [東Ｐ] (前回11:30)
　　　<9253> スローガン [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2734> サーラ [東Ｐ] 　　　(前回15:00)
　　　<3454> Ｆブラザーズ [東Ｓ] (前回17:00)
　　★<5243> ノート [東Ｇ] 　　　(前回15:30)
　　合計13社

