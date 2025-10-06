BABYMONSTERアルバム『WE GO UP』発売記念カムバックSPライブ開催決定
BABYMONSTERが、10月10日20時に2ndミニアルバム『WE GO UP』のリリースを記念してカムバックスペシャルライブを開催する。
■トークショー形式でファンとコミュニケーション
この日、BABYMONSTERはYouTube、Weverse、TikTokチャンネルの生中継を通じて、視聴者たちとリアルタイムで交流する予定。
今回のライブはBABYMONSTERのメンバーたちが直接新しいアルバムについて語るトークショー形式で作られ、『この歌人気ですかシーズン2』でメンバーたちと共演したミミミヌがスペシャルMCを務める。さらに、2ndミニアルバム『WE GO UP』をより深く楽しめる様々なコーナーも用意される。
タイトル曲「WE GO UP」の紹介からアルバム製作およびMV撮影のビハインド、MONSTIEZ（BABYMONSTERのファンネーム）の質問に答えるQ＆Aなど多彩なトークを展開する予定だ。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
※韓国発売：10月10日
■関連サイト
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/